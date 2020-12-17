Томские ученые помогли найти на летучих мышах не свойственных им переносчиков инфекций

Ученые Биологического института ТГУ, Тюменского и Пензенского госуниверситетов, сотрудники Жигулёвского государственного природного биосферного заповедника им. И.И. Спрыгина и Противочумного института Роспотребнадзора (Ростов-на-Дону) провели исследование паразитофауны нетопыря Куля (Pipistrellus kuhlii) — летучей мыши, которая является переносчиком большого количества инфекций, в том числе коронавирусов, опасных для людей и животных.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, это несёт потенциальную угрозу в виде новых генетических вариантов вирусов и бактерий.

«Нетопырь Куля — теплолюбивый вид, исходно предпочитавший сухой и полусухой климат, равнинные ландшафты Средиземноморья, Северной Африки, Ближнего Востока, — объясняет сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Мария Орлова. — На протяжении последних десятилетий в Европе отмечается прогрессирующее распространение этого вида, которое привело к увеличению общей площади ареала почти в пять раз. Отличительные черты нетопыря — высокая приспособляемость к разным климатическим условиям. Общее потепление климата ещё больше способствует его быстрому расселению в северном и восточном направлениях».

В России первые находки нетопыря Куля были сделаны в 1975 году в Ростове-на-Дону. Сейчас он обитает во многих регионах РФ. Самой северной остаётся находка, сделанная зимой 1991 года в Удмуртии. Скорее всего, животное было завезено сюда случайно идущим с юга транспортом. По словам биологов, этот вид может переносить на значительные расстояния временных эктопаразитов, способствуя этим распространению ряда заболеваний.

«Установлено, что в совокупности Pipistrellus kuhlii выступает хозяином 36 видов паразитических клещей и насекомых, обитающих в разных странах. Один вид — блоха Ischnopsyllus variabilis — впервые выявлен нами для данного хозяина, — говорит Мария Орлова. — Находки нехарактерных для нетопыря паразитов указывают на его обширные контакты с разными животными, являющимися резервуаром зоонозных инфекций. В сочетании с фактом выявления от данного вида нескольких патогенов, включая два коронавируса, очевидны его медицинское значение и необходимость изучения его паразитофауны».

Авторы статьи представили в публикации данные по исследованию 52 особей P. kuhlii из восьми точек юга России. Все летучие мыши после осмотра и сбора эктопаразитов были отпущены в природу.

Большая часть (почти три четверти) паразитов, снятых с рукокрылых, — это клещи S. periblepharus, для которых летучая мышь является основным хозяином. С летучих мышей, отловленных в Астраханской области, снят эктопаразит Carios vespertilionis, который переносит бактерии боррелиоза, риккетсиоза, вирус клещевого энцефалита и некоторые другие заболевания.

Наряду с этим сделано еще множество находок паразитов, ассоциированных с пчелами, птицами и другими животными. Так, например, с рукокрылых, отловленных в Азербайджане, был снят куриный клещ Dermanyssus gallinae, его хозяевами являются дикая утка и домашняя птица. Среди заболеваний, которые переносит данный вид, — дерматозы, вирус энцефаломиелита лошадей, парамиксовирус. Известна даже находка на нетопыре Куля в Алжире паразита, свойственного верблюдам (клещ Hyalomma dromedarii). Но особое беспокойство учёных вызывают многочисленные находки на этих летучих мышах блох грызунов — Xenopsylla cheopis и Leptopsylla sengis.

«Нетопырь Куля предположительно вовлечён в перенос целого ряда опасных бактерий (боррелии, эрлихии, возбудитель туляремии) и вирусов, которые могут передаваться не только от животного животному, но и от разных представителей фауны человеку, — подчеркивает Мария Орлова. — При этом сам он выраженный синантроп, то есть активно заселяет населенные пункты, уже давно стал привычным обитателем южных городов, а в последние годы его отлавливали даже в Москве. Без пристального изучения паразитофауны рукокрылых невозможно объективно оценить потенциальную угрозу ассоциированных с ними патогенов, поэтому мы с коллегами намерены продолжить начатые исследования и изучать эктопаразитов и инфекции, ассоциированные с другими летучими мышами России и ближнего зарубежья».

Научные данные опубликованы в журнале Russian journal of biological invasions и на сайте ВОЗ в разделе по коронавирусу.

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