Архитекторы ТГАСУ предложили территорию для новой парковой зоны в Томске

Томский Обзор / Фото: 17 декабря 2020 // Фото: tsuab.ru

Архитекторы Томского государственного архитектурно-строительного университета предлагают превратить территорию реки Ушайки в районе улиц Потанина, Пирусского и переулка Новаторского в природную парковую зону.

Как уточняют в пресс-службе ТГАСУ, исследование территории Томска со сложным рельефом началось год назад. Проводят его специалисты архитектурного факультета вуза: старший преподаватель кафедры инженерной графики Ирина Барская и доцент кафедры теории и истории архитектуры Ирина Куликова.

Архитекторы изучили некоторые территории города со сложным рельефом, где ранее располагались сады, парки, имения купцов и деятелей города: Гороховский сад, Буфф-сад, Дачный поселок «Басандайка» и другие. Большинство их них были открыты для широкого посещения в XIX — начале XX веков, но сейчас находятся в запустении или кардинально видоизменены.

Исследователи провели предпроектный анализ поймы Ушайки в районе улиц Потанина, Пирусского и переулка Новаторского (восточнее Михайловской рощи). С учетом геодезических, геологических и гидрогеологических исследований данных, специалисты пришли к мнению о возможности устройства на заданной территории природного экологического парка.

С точки зрения градостроительных особенностей местность имеет вытянутую конфигурацию, просматриваемость с возвышенных берегов. Огороды частных усадеб по ул. Потанина, образованной в 1950-60 годах, находятся на границе бровки, а некоторые участки располагаются на склонах.

С южной стороны с берега Ушайки открываются виды на крутой обрыв. На его восточной стороне расположены скальные обнажения и устье реки Ларинки, представляющие собой уникальный природный комплекс. Есть на территории подъездные пути, возможность устройства кольцевых маршрутов.

Архитекторы ТГАСУ видят на территории возможность для пеших прогулок, экологических и исторических туристических маршрутов, а также занятия спортом в любое время года.

«Сейчас местность находится в полном запустении, постоянными ее посетителями можно считать только студентов, проходящих геологическую практику. В 2016 году за Ушайкой рекультивировали золоотвалы ГРЭС-2, чуть ранее проводили чистку дна реки», — отмечает Ирина Барская.

Исходя из архивных данных, местность уже долгое время пустует. Специалисты предлагают не просто разделись территорию по функциональным зонам, а организовать пространство так, чтобы оставить экологический природный уголок для прогулок, катания на велосипедах, зимой — на лыжах.

«Здесь прорастает множество луговых трав, протекают родники, — добавляет старший преподаватель. — Главная проблема — частичная заболоченность и засилье тальника. Для благоустройства можно взять на вооружение московские практики. В столице специалисты засаживают берега рек деревьями в таком порядке, чтобы осенью окраска листвы чередовалась — такой прием еще называют „гобеленовые посадки“. Это невероятно красиво. У нас есть все условия, чтобы внедрить практику, высадить рябины, клены и березы. Деревья будут удерживать склоны рек от обрушений и своим видом привлекать горожан. Хочется, чтобы такие природные оазисы жили и развивались не только в центральной части города. Зачем ехать в лес, когда в Томске есть такое место. Территория позволяет сделать совершенно не похожий на другие парк, проходящий вдоль берегов р. Ушайки».

Сейчас ученые ТГАСУ ведут активную научную работу, собраны исходные данные, проведены полевые исследования и предпроектный анализ для разработки проекта благоустройства местности.

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