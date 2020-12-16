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В Томскую область поступила дополнительная партия вакцины «Спутник V» для сотрудников сферы образования

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В Томскую область область поступили дополнительные 600 доз двухкомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник V». Предполагается, что они будут использоваться для иммунизации сотрудников сферы образования.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, на этой неделе проходят подготовительные мероприятия – формируются списки желающих поставить вакцину, проводятся предварительные исследования на COVID-19, составляется график вакцинации.

Прививочная кампания от коронавируса в Томской области началась 11 декабря. За четыре дня прививку от COVID-19 поставили 148 медицинских сотрудников 8-й и 10-й поликлиник Томска, межвузовской поликлиники, поликлиники ТНЦ СО РАН, медсанчасти № 2 и медсанчасти «Строитель», Асиновской, Томской, Тегульдетской и Кожевниковской районных больниц.

Всего в регион в декабре поступило 1600 доз вакцины «Спутник V».

В пресс-службе отмечают, что вакцинация добровольная и предназначена для возрастной категории от 18 до 60 лет. В первую очередь прививка предлагается медикам, педагогам, работникам жизнеобеспечивающих предприятий, сотрудникам полиции.

Напомним, по последним данным в Томской области зарегистрировано 21 422 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 16 696.

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