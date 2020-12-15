Более 190 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

15 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 195 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 194 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших — 92 человек — есть признаки ОРВИ, у 29 — пневмония. У остальных 74 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 11 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 21 422 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 16 696.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,92.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: