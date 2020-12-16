Музей знаменитого томского полярника Ивана Ялина открывается в Нагорном Иштане под Томском

Томский Обзор / Фото: 16 декабря 2020 // Фото: risk.ru

В субботу, 19 декабря, в Нагорном Иштане (ул. Церковная, 219) пройдет первая экскурсия по дому известного томского и северского спортсмена, заслуженного путешественника, мастера спорта международного класса Ивана Ялина, участвовавшего в первой в мире успешной автономной экспедиции до Северного полюса «Полярная дуга». Сейчас здесь силами небольшой группы энтузиастов создается дом-музей И. Ялина.

«Экскурсия будет рассчитана на 1,5 часа — с чаем, рассказами, фотографиями, возможностью примерить на себя что-то из реального туристического снаряжения и погрузиться в атмосферу холода, льда и приключений, — отмечает соорганизатор проекта, томичка Оксана Туганова. — У каждого члена „Полярной дуги“ было 140 кг груза — 45 в рюкзаках, остальное на волокушах. Мы хотим добавить в экскурсию элемент интерактивности, чтобы люди могли попробовать на деле — как это, идти с таким грузом через снега».

Уникальный ледовый поход состоялся четверть века назад — весной 1994 года. Тогда команда из восьми человек стартовала с самой северной точки архипелага Северная Земля, мыса Арктический и автономно преодолела весь маршрут. За 64 дня без пополнения запасов или топлива, любых транспортных средств (кроме лыж) и любой сторонней помощи, экспедиция достигла цели и 17 мая 1994 года завершила поход.

Команда Третьей автономной лыжной полюсной экспедиции «Полярная дуга» экспедиционного центра «Арктика»: Иван Федорович Ялин, Виктор Иванович Русский, Борис Дмитриевич Малышев, Валерий Андреевич Таякин, Виктор Владимирович Шарнин, Иван Иванович Кужеливский, Василий Васильевич Рыжков и руководитель экспедиции, Владимир Семенович Чуков: Фото: http://www.ec-arctic.ru/

После смерти известного спортсмена в июле 2020 года, инициативная группа решила превратить дачу, где он прожил последние 20 лет, в дом-музей Ялина.

«Сюда приезжали участники экспедиций со всего мира — туристы, полярники Томской и соседних областей. Это была своего рода Мекка, где люди собирались, делились фотографиями, книгами, видеозаписями, планами, пели бардовские песни. Там сложилась уникальная атмосфера туристического сообщества, где все друг друга поддерживали, очень дружественная, высоконравственная, — рассказывает томичка Оксана Туганова, одна из организаторов экскурсии. — Мой сын, турист и альпинист, попал в дом Ивана Федоровича, проникся этой историей, после чего появилась идея сохранить эту атмосферу, рассказать о ней другим людям и организовать дом-музей. Брат Ивана Федоровича подтвердил, что он готов не продавать этот дом в случае, если там организуется музей памяти Ялина».

На даче хранятся фотоальбомы, видеозаписи об экспедициях и памятные артефакты, среди которых горелки 1994 года, рюкзаки и волокуши «Полярной дуги». Первых посетителей музея ждет экскурсия-погружение: они узнают о Нагорном Иштане и том, почему его облюбовали полярники из Томска и Северска, рассказ про экспедицию, посиделки с гитарой и бардовской песней.

Первые экскурсии состоятся в субботу и воскресенье, 19 и 20 декабря, в 12.00 и 15.00.

Стоимость — 300 рублей.

Собранные средства будут направлены на ремонт дома известного путешественника и развитие музея.

Подробнее об экскурсиях можно узнать в группе ВКонтакте.

Фильм 1990-х об экспедиции «Полярная дуга»:

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