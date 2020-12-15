Власти Томска перенесли рабочий день с 31 на 26 декабря
Сегодня, 15 декабря, в ходе аппаратного совещания и.о. мэра Томска Михаил Ратнер сообщил о подписании распоряжения о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.
«В Томске бюджетная сфера будет работать в субботу, 26 декабря, а 31 декабря официально будет выходным днем. Руководителям других предприятий и организаций мы можем только рекомендовать рассмотреть такую возможность, чтобы у сотрудников коллективов была возможность подготовиться к празднику», — подчеркнул Михаил Ратнер.
Также в ходе совещания и.о. мэра в очередной раз обратил внимание глав районов на необходимость обеспечения безопасности в открывающихся ледовых городках и других местах отдыха горожан, на катках и лыжных базах. Это касается вопросов освещения, охраны правопорядка, поддержания нормативного технического состояния всех ледовых скульптур, горок и элементов инфраструктуры отдыха.
Напомним, ранее решение о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря озвучил губернатор Сергей Жвачкин. Глава региона рекомендовал исполнительным органам власти и органам местного самоуправления поступить аналогично.
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