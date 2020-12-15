Школам и детсадам Томской области разрешили проведение новогодних мероприятий

Томский Обзор / Фото: 15 декабря 2020 // Фото: Владимир Дударев

Региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции разрешил проведение праздников для отдельных групп в детских садах и классов школы, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Новогодние праздники в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования Томской области пройдут с 23 по 29 декабря.

«Для школьников праздники пройдут в кабинетах, закрепленных за классами. В кружках и секциях елки будут организованы для малых коллективов — не более 15 человек», — сообщила член штаба, заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

При этом руководители образовательных организаций будут нести персональную ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при проведении детских новогодних праздников.

В этом году на праздниках не будут присутствовать родители, также запрещается привлекать к проведению мероприятия сторонние организации — оно должно быть организовано и проведено силами сотрудников учреждения, в котором оно проводится.

Для студентов техникумов и колледжей при благоприятных погодных условиях новогодние праздники могут быть организованы на свежем воздухе с 25 декабря по 10 января. Такие же рекомендации по организации праздников региональный оперативный штаб направил ректорам томских университетов.

Напомним, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 21 227 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 16 502, умерших 194.

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