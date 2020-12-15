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В Томске сняли душевный ролик о Томской области для иностранных студентов

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Томская компания Movie Makers Александра Шапошникова выпустила имиджевый ролик о Томской области для иностранных студентов.

В видео, которое длится 2,5 минуты, рассказ ведется от лица студента-афроамериканца, который приезжает учиться в Томский государственный университет. Здесь он знакомится с новыми друзьями-студентами других вузов Томска. Они гуляют по городу, весело проводят время, а затем отправляются в глубинку на север Томской области.

Съемки ролика проходили в томских вузах, у камня основания Томска, на набережной Ушайки, железнодорожном вокзале, а также в селе Сулзат, на Черкесовской заимке в Молчановском районе и в деревне Карнаухово Кривошеинского района.

«Съемки были очень тяжелыми и масштабными по меркам Томска, — рассказывает Александр Шапошников. — Это очень сложная работа, которая зрителю может быть даже не видна. Сначала я специально поехал по районам области искать локации, фотографировал, чтобы когда мы соберемся снимать, четко знали, когда, куда, во сколько, тайминг ограниченный, вывезти всех людей в одно время - очень непростая задача. Поэтому была сложная подготовка, трудные съемки. Но нам много с чем везло».

Так, по задумке режиссера, часть съемок должна была проходить в деревне Сулзат Молчановского района.

«Она мне очень понравилась, очень красивая. Случилось чудо, что один из главных героев — друг нашего афроамериканца — он родом из этой деревни, и вся деревня - его родственники. Благодаря этому мы сняли сцены в доме, встречу с семьей, мотоцикл там же взяли. Нас они приютили, накормили. Это был невероятный подарок судьбы», — вспоминает Александр Шапошников, благодаря жителей, приютивших съемочную команду.

По его словам, главной сложностью в работе над роликом стала его масштабность и большое количество деталей, требующих проработки.

«На такие съемки, по московским меркам, требуется несколько миллионов рублей. У нас не было сверхбюджетов, кто-то работал бесплатно, кто-то минимально, — рассказал Александр Шапошников. — Таким образом, общими усилиями это получилось сделать. Мне кажется, для москвичей эта задача была бы невыполнима - с такими возможностями сделать такой сложный ролик. Там очень много деталей, которые требовали серьезной проработки».

Автор сценария и режиссер — Александр Шапошников, команда Movie Makers — Александр Устюгов, Антон Соловов и Виталий Браун, администратор — Варвара Володина, стилист — Татьяна Башлак. В видеоролике снимались Адам Земцов, Борис Сундеев, Лилия Разина, Екатерина Губарева, Максим Огородников, Дариана Пожидаева и Климентий Камнев.

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