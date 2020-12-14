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МТС запускает первую подписку на связь и сервисы экосистемы

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МТС представила первую экосистемную подписку «НЕТАРИФ» с возможностью формировать уникальный пакет услуг связи и цифровых сервисов, сообщает пресс-служба оператора.

«НЕТАРИФ» включает в себя услуги связи и подписки на развлекательные сервисы экосистемы МТС. В приложении Мой МТС и на mts.ru/netarif пользователь может настроить пакет услуг связи с шагом до 1 минуты и 1 гигабайта, а также подключить безлимитный интернет. Чем больше минут и гигабайт подключает абонент, тем дешевле будут дополнительные опции — подписки на музыку, онлайн-кинотеатры, приложение МТС Библиотека, безлимитные опции на видеосервисы и соцсети и многое другое.

«Запуск единой подписки на услуги связи и цифровые сервисы — стратегический шаг в развитии экосистемы МТС и без преувеличения знаковое событие для всей отрасли. Особенно важно, что переход от привычных тарифов к системе подписок сопровождается экономией для пользователей — теперь цифровые и развлекательные продукты в подписке дешевле, а услуги связи можно настроить с учётом любых предпочтений. Подписчики получают больше возможностей для кастомизации своих цифровых продуктов, больше гибкости в их настройке за счёт возможности менять наполнение “НЕТАРИФА”», — отметила директор по маркетингу экосистемы МТС Ольга Зиборова.

В сравнении с покупкой цифровых сервисов по отдельности пользователь получает существенную экономию. Например, житель Москвы при выборе 200 минут и 25 ГБ интернета, сможет оформить подписку на МТС Music за 99 рублей вместо 169 рублей, а подписку «Супер+» в онлайн-кинотеатре МТС ТВ — за 99 рублей вместо 299 рублей.

После подключения и настройки «НЕТАРИФА» пользователь может в любое время изменить выбранные опции и пакеты услуг связи, в зависимости от потребностей. Перейти на «НЕТАРИФ» можно в приложении Мой МТС и на mts.ru/netarif или, набрав команду *111*3888#.

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