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Томские подводники победили в первенстве России

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Томские подводники стали лучшими на прошедшем в Санкт-Петербурге первенстве России по плаванию в ластах среди юниоров. Они не только победили в командном зачете, но и заняли практически весь пьедестал в дисциплинах с моноластой, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Безоговорочная победа в эстафетах, где наши юниоры завоевали четыре «золота» и «серебро» в пяти дисциплинах, говорит не столько о заслуженной победе, но и о качественной смене поколений, как в рядах спортсменов, так и среди тренеров. Томичи завоевали 25 наград, в том числе 9 золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых», - сообщила президент федерации подводного спорта Томской области Наталья Гречихина.

Кроме признанного лидера команды мастера спорта России международного класса Татьяны Причининой серьезный вклад в общий успех внесли также и её коллеги по детско-юношеской спортивной школе водных видов спорта имени Виктора Шевелева Диана Слисева, Дарья Соболева, Алексей Берестов, Глеб Иванов и другие. Соревнования комментировал еще один воспитанник томской подводной школы, заслуженный мастер спорта Андрей Бураков. Тренеры спортсменов - заслуженный тренер России Юлия Поздеева, Анастасия Жидкова и Александр Голобородько.

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