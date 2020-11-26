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В Томской области загорелся рейсовый автобус

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Сегодня, 11 декабря, на трассе Томск-Каргала-Колпашево загорелся рейсовый автобус, двигавшийся в направлении Томска, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.10 на 61 километре трассы. Пассажиры и водитель транспортного средства эвакуировались самостоятельно, информация о пострадавших не поступала.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, к приезду пожарный, в 17.19, автобус был полностью охвачен огнем. Пассажиров в салоне не было. Возгорание удалось ликвидировать в 17.44. Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорел салон автобуса.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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