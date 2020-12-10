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Томич, организовавший банду для производства и продажи наркотиков, приговорен к 11 годам колонии

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Ленинский районный суд Томска признал 35-летнего томича виновным в организации преступного сообщества, покушении на производство и сбыт наркотиков и «отмывании» денег, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В октябре 2018 года подсудимый с помощью интернет-мессенджеров создал преступное сообщество из десяти человек для участия в незаконном обороте наркотических средств. Мужчина возглавил бануд и распределил роли участников. Совместно с двумя другими членами сообщества он организовал лабораторию по производству синтетических наркотиков, чтобы в дальнейшем продавать их через интернет на территориях Томской, Новосибирской и Кемеровской областей.

Деятельность банды пресекли правоохранители. Во время обысков было изъято более 14 кг наркотических средств, предназначенных для сбыта.

Кроме того, с октября 2018 года по апрель 2019 года подсудимый путем совершения различных финансовых операций и сделок легализовал более 1 млн рублей, полученных в результате преступной деятельности.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 11 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год со штрафом 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении восьми других участников преступного сообщества рассматривается судом, еще одного — находится в стадии предварительного расследования.

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