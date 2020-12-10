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«Ростелеком» начислил почти 9 миллионов бонусов томичам

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С начала 2020 года «Ростелеком» начислил томским абонентам почти 9 миллионов бонусных баллов. Примерно половину из них пользователи потратили на оплату услуг компании, а также на скидки от партнеров цифрового провайдера. На втором месте по популярности — обмен накопленных бонусов на фильмы из раздела «Видеопрокат».

Программа лояльности «Бонус» — это начисление баллов за пользование услугами компании. Все абоненты «Ростелекома» могут стать ее участниками, для этого нужно зарегистрироваться в Едином личном кабинете. Бонусы можно обменивать на услуги провайдера или за покупки в интернет-магазинах у партнеров программы: «МВидео», «Читай-город», AliExspress. Баллы также можно получить за прохождение опросов, активности в соцсетях, в подарок на день рождения, а также за преданность компании.

«Бонусная программа от «Ростелекома» — это благодарность лояльным клиентам за желание оставаться с нами, а также шанс реально экономить семейный бюджет на оплате услуг. Она дает возможность получить хорошие скидки у наших партнеров. Поэтому число участников программы стабильно растет, что не может не радовать», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Сейчас участникам программы доступна новая онлайн-игра «Тройная удача». В ней можно выиграть призы для себя и своих близких от «Ростелекома» и партнеров программы «Бонус»: интернет-магазина Ozon, онлайн-библиотеки «ЛитРес», «РЖД Бонус» и других.

Игра — это своего рода головоломка, в которой требуется выполнить набор заданий и набрать как можно больше очков, за которые можно получить призы и подарки. Томичи могут испытать свою удачу в онлайн-игре до 18 января 2021 года. Для участия необходимо авторизоваться на сайте igra.rt.ru. Новые клиенты компании также могут принять участие в «Тройной удаче». Для этого нужно зарегистрироваться в программе «Бонус» и получить приветственные бонусы для старта.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Тройная удача» доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности — на сайте rt.ru в разделе «Программа бонус».

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