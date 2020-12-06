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В Томской области 210 новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 205 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В большинства вновь заболевших - 121 человека - инфекция протекает бессимптомно. У 79 есть признаки ОРВИ, у 10 - пневмония. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 22 человека.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 19 653 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 14 825, умерших 178.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,02.

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