Лига Чемпионов 2020/21 - чем завершился групповой этап для российских клубов?

6 декабря 2020 / На правах рекламы

Россия в Лиге Чемпионов: провал, либо суровая действительность?

В нынешнем сезоне еврокубков сразу 4 российских команды смогли пробиться в групповую стадию. Зенит, Локомотив и Краснодар представляли свою страну в Лиге Чемпионов, а ЦСКА заслужил право выступать в Лиге Европы. Однако, еще до старта группового этапа ни один букмекер не считал россиян, не то что фаворитами на завоевание трофеев, а даже на выход в весеннюю стадию плей-офф. И к сожалению, наши команды лишь подтвердили факт того, что в настоящее время не могут конкурировать бороться как с грандами, так и с равными по силе соперниками.

Лига чемпионов для россиян

В главном клубном турнире старого света участвовало сразу три российских клуба. Ими стали Зенит, Локомотив и Краснодар.

Зенит

Петербуржцы оказались в достаточно сильной, но по сути — ровной группе. В соперники подопечным Сергея Семака жеребьёвка определила дортмундскую Боруссию, Лацио и Брюгге. До старта турнира считалось, что Зенит сможет всерьез побороться за выход в плей-офф с Лацио, а если это не удастся, то в крайнем случае без проблем добудет путёвку в ЛЕ, опередив Брюгге, но... Ситуация после пяти туров для российского клуба выглядит крайне плачевно. Ведь добыто всего одно очко, и все шансы на еврокубковую весну утрачены. Зенит проиграл две очных дуэли Брюгге с общим счёт 5-1, тем самым лишившись права на продолжение борьбы.

Локомотив

«Железнодорожники» попали в достаточно непростую группу, где им выпало право играть с Баварией, Атлетико и Зальцбургом. В отличие от Зенита, Локо показал более организованный футбол, и смог за пять туров трижды сыграть вничью. Первая из них была в матче против Зальцбурга на выезде, а две зафиксированы в спарке против Атлетико. Был еще и неплохой домашний матч с Баварией, но... Несмотря на все усилия подопечные Николича уступили в нём со счётом 1-2. Все это привело к тому, что сейчас Локомотив замыкает турнирную таблицу, имея в активе 3 очка и без шансов на плей-офф. Однако, отрыв от третьего Зальцбурга составляет всего 1 балл, и в случае выездной победы над немотивированной Баварией, и проигрыша Зальцбурга «матрасникам», Локо окажется в ЛЕ. Правда, на данный момент это кажется чем-то из разряда фантастики.

Краснодар

Команда впервые вышла в групповой этап Лиги Чемпионов, и вряд ли кто мог подумать, что лучшие ставки можно совершать именно на поединки этого клуба. Ведь в сравнении с остальными российскими командами, южане могут занести себе этот еврокубковый сезон в актив. Да, были болезненные поражения от Челси и Севильи, но... Свою главную задачу Краснодар выполнил на «5+». Команда смогла выиграть очную дуэль у Ренна. В выездном матче против французов россияне добыли важное очко, а в домашнем поединке пятого тура смогли минимально обыграть конкурента за ЛЕ. В итоге, после пяти матчей Краснодар гарантировал себе участи в плей-офф второго по значимости турнира Европы, и последний матч Лиги Чемпионов на выезде против Челси может сыграть в своё удовольствие.

Лига Европы и ЦСКА в ней

Перед стартом группового этапа «армейцев» считали безоговорочным претендентом на попадание в плей-офф, и ставки на этот исход предлагалось делать по достаточно низким коэффициентам, но... ЦСКА не оправдал ожиданий. После пяти туров команда так и не познала вкуса побед, и набрала лишь три очка благодаря трем ничейным результатам. В пятом, домашнем матче группового этапа подопечные Виктора Гончаренко принимали Вольфсбергер, и этот поединок был решающим за выход из группы. Как он завершился? К сожалению российских болельщиков, ЦСКА вновь не проявил характер, и уступил со счётом 0-1. Характера не было и в предыдущих матчах, в которых «армейцы» забили всего 2 мяча. О продолжении борьбы при таком футболе оставалось лишь мечтать, и эти мечты не осуществились, т.к. россияне оформили себе досрочный вылет из группы Лиги Европы.

Заключение

О причинах таких выступлений в еврокубках российских команд можно размышлять много. Возможно сказался плотный график игр, может быть причина в коронавирусе либо нехватке мотивации, а возможно — уровень нашего футбола постепенно падает вниз. Одно можно сказать точно: россияне провалили еврокубковый сезон, что, впрочем, уже стало для них привычкой. Единственным светлым пятном является Краснодар, за который теперь болеем весной и ждём от него как можно больше ярких матчей на евроарене!

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