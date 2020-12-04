«Интерфакс» и Томский госуниверситет договорились о внедрении IT - решений в образовательный и научный процессы

4 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Группа «Интерфакс» и Томский государственный университет (ТГУ) заключили соглашение о сотрудничестве с целью внедрения IT-систем «Интерфакса» в образовательный процесс и научно-исследовательскую деятельность университета, сообщает информагентство.

ТГУ вошел в число первых участников университетской программы «Интерфакса» «Цифровые технологии для образования и науки» и планирует в рамках этой программы заняться созданием новых алгоритмов обработки big data на базе вычислительного кластера университета.

Подписание соглашения состоялось 4 декабря в онлайн-формате в рамках форума университетских городов «Город-университет: цифровые vs реальные сообщества и пространства». Подписи под документом поставили ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский и председатель совета директоров Группы «Интерфакс» Михаил Комиссар.

В ходе мероприятия было отмечено, что ТГУ уже успел применить на практике некоторые IT-решения «Интерфакса». Так, в прошлом учебном году студенты и преподаватели Института экономики и менеджмента ТГУ работали с информационно-аналитической системой «СПАРК-Интерфакс», предназначенной для проверки контрагентов, обеспечения экономической безопасности бизнеса и управления кредитными рисками. Студенты использовали «СПАРК» для подготовки выпускных квалификационных работ и при прохождении производственной практики на старших курсах. В текущем семестре «СПАРК» стал доступен и для факультета журналистики ТГУ, где студентов учат уже со второго курса работать с системой «СПАРК», как с источником информации.

«Мы заинтересованы в использовании самых современных IT-инструментов и технологий в учебном процессе, – сказал Эдуард Галажинский. – Именно это помогает выводить наши образовательные программы на мировой уровень и обеспечивать конкурентоспособность наших выпускников. В этом году образовательная программа бакалавриата «Журналистика и новые медиа» была аккредитована экспертами из России и Китая на максимально возможный срок – 6 лет. Ей присвоен знак качества Excellent Quality. Для нас важно не снижать качество образования, а поднимать его. Уверен, что использование «цифровых» систем «Интерфакса» нам в этом поможет», - подчеркнул ректор ТГУ.

Подписание соглашения расширяет возможности университета в использовании IT-продуктов «Интерфакса». В учебный процесс планируется интегрировать систему анализа медиасреды «СКАН-Интерфакс», а также систему мониторинга и контроля закупок «Маркер-Интерфакс». Кроме того, стороны планируют обсудить возможность реализации проектов в области анализа и синтеза письменной речи на базе лаборатории когнитивных исследований Томского университета.

«Университетская программа «Интерфакса», участником которой стал ТГУ, направлена на внедрение цифровых систем анализа больших данных. Использование big data в науке, образовании и управлении – это направление, на которое наш университет сделал ставку несколько лет назад и которое активно развивает, – отметил в ходе церемонии подписания соглашения ректор ТГУ Эдуард Галажинский. – С этой целью университетом был создан Центр прикладного анализа больших данных ТГУ. Мы готовы использовать его потенциал и возможности вычислительного кластера ТГУ СКИФ Cyberia для разработки и тестирования новых алгоритмов анализа big-data».

В свою очередь глава Группы «Интерфакс» Михаил Комиссар отметил, что особый интерес в рамках сотрудничества с ТГУ как с ведущим академическим центром страны представляют прикладные научные исследования и совместные IT-разработки.

«Внедрение новых алгоритмов, новых подходов к анализу big data, которые были бы востребованы с точки зрения развития наших продуктов, является нашей стратегической задачей в области развития партнерств с университетами. Мы намерены привлекать специалистов, учёных ТГУ к совместной работе, поиску новых, инновационных решений», - заявил Михаил Комиссар.

Томский государственный университет — первый вуз, созданный в Сибири, а ныне стабильно занимающий лидирующие позиции в мировых и российских рейтингах университетов. В 2010 году ТГУ получил статус «национального исследовательского университета», а с 2013 года участвует в программе повышения конкурентоспособности российских вузов «5-100».

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