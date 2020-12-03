ТГУ представил первую в РФ образовательную платформу с искусственным интеллектом

В Томского госуниверситете представили платформу для смешанного обучения «Актру», не имеющую аналогов в России. Разработка позволяет проводить занятия для слушателей, присутствующих как очно, так и онлайн. Платформа сама запускает запись занятий, переводит их в тексты, выгружает в систему электронного университета ТГУ, подбирает пользователю материалы по нужной теме и выполняет роль цифрового помощника, сообщает пресс-служба вуза.

«Платформа „Актру“ была создана ТГУ совместно с индустриальным партнёром. Она позволяет вывести обучение на качественно новый уровень, сделать его эффективным, удобным и доступным независимо от больших расстояний, эпидситуации и прочих факторов. „Актру“ — это новое пространство, микс физической и цифровой среды, в котором теперь будут взаимодействовать студенты и преподаватели ТГУ», — говорит директор Института дистанционного образования ТГУ Михаил Шепель.

Платформа предназначена для проведения занятий в смешанном формате. Она объединяет специально оборудованные аудитории, центральный сервер и ряд IT-сервисов университета, например, расписание занятий и систему электронного университета Moodle. Преподаватель ведёт занятие из аудитории, оснащенной системой профессиональных устройств для звуко- и видеозахвата, это позволяет лектору работать без микрофона-«петлички» и при этом свободно передвигаться по аудитории, не снижая качество записи.

Студенты во время занятия могут находиться в аудитории либо выступать его онлайн-посетителями. При этом тот, кто учится на расстоянии, будет видеть всё, что происходит в аудитории и появляется на доске. Преподаватель, в свою очередь, может видеть рабочий стол компьютера студента, работающего удалённо, и при необходимости выводить изображение со студенческого компьютера на центральный экран в аудитории. Это позволит обеспечить эффект присутствия для тех, кто учится дистанционно. Находясь за тысячи километров от Томска, студенты смогут полноценно участвовать в групповой работе в режиме онлайн.

«Платформа „Актру“ использует высокоуровневую систему распознавания речи. Все видеозаписи автоматически выгружаются в аккаунт преподавателя в Moodle. Туда же он помещает текстовую расшифровку лекции. По запросу пользователя система выберет все видео- и текстовые материалы по обозначенной теме, причем, запускать видео она будет с „сигнального“ слова, что сокращает время на работу с файлом и даёт возможность изучить больше информационных источников», — объясняет менеджер проекта «Актру» Дарья Маслова.

Новый продукт уже протестировали представители нескольких факультетов ТГУ: возможности «Актру» проверяли филологи, физики и математики. С начала нового семестра работать на платформе смогут все желающие студенты и преподаватели. В ближайшее время университет оснастит ещё 10 аудиторий в дополнение к двум уже действующим.

В планах ТГУ — выведение новой платформы на российский и зарубежный образовательные рынки. Помимо обучения студентов, этот продукт может быть широко востребован и для других образовательных целей, например, для проведения корпоративного обучения или организации научных конференций.

Презентация платформы состоялась в рамках международной конференции #EdCrunch Томск, посвящённой новым образовательным технологиям и продуктам, созданным с использованием искусственного интеллекта.

#EdCrunch Томск — международная площадка, на которой собрались более 1000 участников из 26 стран мира. Передовые образовательные продукты и технологии презентуют представители ведущих научно образовательных центров мира и компании, занимающиеся развитием новых подходов в образовании из России, Австралии, Франции, США, Испании, Италии и других стран.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: