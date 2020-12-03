Двое сгорели при пожаре в садовом домике в Стрежевом

3 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне вечером, 2 декабря, в Стрежевом в садовом обществе Северянка произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 21.00. Пожар удалось ликвидировать в 21.45. В результате обрушилась крыша, сгорела веранда, обгорели стены садового домика внутри и снаружи, сгорела вещная обстановка. Общая площадь пожара составила 18 кв.метров.

Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили два обгоревших тела.

Причина пожара устанавливается.

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