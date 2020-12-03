Двое сгорели при пожаре в садовом домике в Стрежевом
3 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Накануне вечером, 2 декабря, в Стрежевом в садовом обществе Северянка произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
Сообщение о возгорании поступило в 21.00. Пожар удалось ликвидировать в 21.45. В результате обрушилась крыша, сгорела веранда, обгорели стены садового домика внутри и снаружи, сгорела вещная обстановка. Общая площадь пожара составила 18 кв.метров.
Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили два обгоревших тела.
Причина пожара устанавливается.
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