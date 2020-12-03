Томичей приглашают на новогоднюю выставку «Я хочу стать космонавтом!»

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2020 // Фото: vk.com/muzeum_tomsk

В субботу, 5 декабря, в музее истории Томска (ул. Бакунина, 3), начнет работу новогодняя выставка «Я хочу стать космонавтом!», посвященная 60-летию полета человека в космос.

Как сообщают организаторы, на выставке будет представлена комната маленького мальчика, который, как любой советский ребенок подвига Юрия Гагарина, мечтал стать космонавтом.

«Это будет наша новая выставка, она посвящена прежде всего Новому году, но так как в следующем году будет 60 лет с момента полета человека в космос, мы решили совместить две темы. Каждый год мы ставим выставку на новогоднюю тематику, но космическая тематика будет только в этом», — сообщили в музее.



После экскурсии в музее истории Томска будут проводить мастер-классы по созданию новогодних игрушек в разных техниках. Выставка продлится с 5 декабря — 31 декабря 2020.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации выставку можно посещать группами с ограниченным количеством человек. Записаться можно по телефону 65-72-55.

Музей работает без выходных с 10.00 до 19.00.

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