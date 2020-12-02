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Томичам презентовали растительный бургер

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В кафе Santa Monica прошла вечеринка-дегустация растительного хайбургера под брендом «Hi» от Группы Компаний «ЭФКО».

Бренд-шеф ГК «ЭФКО» Геннадий Сухарев приготовил бургер с растительной котлетой бренда «Hi» двух видов: на обычной булочке, и полностью веганский продукт на булочке бао (приготовленной без использования яиц и молочных продуктов).

«Хайбургер представляет собой котлету, изготовленную из комбинации растительных белков: соевого, горохового и рисового, что обеспечивает продукту сбалансированный аминокислотный состав. И по вкусовым, и по органолептическим свойствам хайбургер повторяет мясную котлету. Продукт состоит только из натуральных ингредиентов, где, например, цвет „традиционного мяса“ достигается за счет карамельного колера», — рассказали представители бренда.

Помимо дегустации перед гостями с вступительным словом выступил генеральный директор «ЭФКО Инновации» Андрей Зюзин, он поделился трендами развития пищевой индустрии и технологиями альтернативных (растительных) белков. В частности, Андрей рассказал, что из-за роста населения на планете, изменения климата, роста резистентности человеческого организма к антибиотикам спрос на инновационные решения в производстве продуктов питания активно развивается. Наибольший инвестиционный бум отмечается в таких сегментах как доставка продуктов и производства растительного, клеточного мяса и других новых продуктов питания.

А в конце программы томский рэп-исполнитель GuntanoMo Дмитрий Ермолов создал рэп на тему растительного питания на основе слов, которые ему предложили гости мероприятия, так ему удалось зарифмовать слова «Слобода», хайбургер и даже Healthy Innovation.

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