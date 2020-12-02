Двое погибли при пожаре в балке в одном из сел Томской области
2 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Вчера днем, 1 декабря, в селе Павлово Каргасокского района загорелся металлический балок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
Сообщение о возгорании в пер.Южный поступило в 13.29. В результате пожара обгорели стены внутри балка. Обща площадь возгорания составила 12 кв.метров.
На полу балка пожарные обнаружили два обгоревших тела.
Причина пожара устанавливается.
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