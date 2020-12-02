Двое погибли при пожаре в балке в одном из сел Томской области

2 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера днем, 1 декабря, в селе Павлово Каргасокского района загорелся металлический балок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в пер.Южный поступило в 13.29. В результате пожара обгорели стены внутри балка. Обща площадь возгорания составила 12 кв.метров.

На полу балка пожарные обнаружили два обгоревших тела.

Причина пожара устанавливается.

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