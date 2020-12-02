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Томскому памятнику природы присвоили имя Сергея Москвитина

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Памятнику природы «Коларовские водно-болотные угодья» присвоено имя ученого Биологического института Томского госуниверситета, известного российского орнитолога Сергея Москвитина, внесшего большой вклад в развитие этой территории. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Благодаря инициативе Сергея Москвитина, Коларовские водно-болотные угодья получили статус ключевой орнитологической территории регионального значения, где повышена численность и разнообразие птиц в период гнездования и на миграционных зимовочных скоплениях. Эту идею Сергея Москвитина поддержал Союз охраны птиц России.

Статус особо охраняемой природной территории Коларовские водно-болотные угодья площадью более 150 га получили в 2015 году. На территории памятника природы отмечен 21 вид краснокнижных животных, 16 из них занесены в международный список Международного союза охраны природы.

Сергей Москвитин долгое время возглавлял зоологический музей ТГУ. Ученый скончался в Томске летом 2020 года.

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