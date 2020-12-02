Жители более 120 домов Советского и Кировского районов Томска остались без воды из-за аварии на водопроводе

Томский Обзор / Фото: 2 декабря 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 2 декабря, специалисты ООО «Томскводоканал» вынуждены были ограничить холодное водоснабжение в 123 многоквартирных домах, частном секторе и соцобъектах, расположенных на некоторой территории Кировского и Советского районов Томска. Отключение введено на улицах, прилегающих к ул. Максима Горького и ул. Сибирской.

Как уточняют в пресс-службе «Томскводоканала», в Советском районе Томска зафиксирована интенсивная утечка воды, из-за чего жилой дом на ул.Максима Горького, 60 оказался подтоплен. Специалисты предприятия оперативно приступили к устранению аварии.

Работы начались в 00:00 2 декабря и продолжались всю ночь. На водоводе нижней зоны диаметром 700 мм обнаружено серьезное повреждение. На текущий момент произведено опорожнение водопровода, и специалисты приступили к устранению аварийной ситуации. Однако характер повреждения пока не известен. Работы будут продолжаться до устранения повреждения. Ориентировочное время возобновления подачи водоснабжения — 14:00 2 декабря.

В сообщении также отмечается, что в некоторые дома вода поступает на пониженных параметрах через четвертый водовод. Это значит, что водоснабжение есть на нижних этажах жилых строений, а на верхних этажах оно отсутствует.

Для населения и соцобъектов организован подвоз воды. По заявкам составляется график с приоритетом на соцобъекты. Оставить соответствующую заявку, а также узнать, где в данный момент находится техника, можно по телефону Центральной диспетчерской службы ООО «Томскводоканал»: 8 (3822) 90-50-90.

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