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Пожилой водитель пострадал при столкновении с BMW X5 в Томске

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Накануне днем, 30 ноября, в Томске столкнулись Lada Granta и BMW X5, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.20 на ул.Сибирской, 83. По предварительным данным, 70-летний водитель отечественного автомобиля при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу иномарке.

В результате ДТП водитель Lada Granta доставлен в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.

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