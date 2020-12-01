Новым начальником департамента инвестиций Томской области назначен Лев Ашуркин

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2020 // Фото: dugs.tomsk.gov.ru/

Сегодня, 1 декабря, приступит к обязанностям новый начальник департамента инвестиций Томской области Лев Ашуркин. Ранее он занимал должность замначальника департамента по управлению государственной собственностью региона, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Новый руководитель возглавит одно из важных подразделений системы управления регионом, которое отвечает за создание привлекательных для инвесторов условий. Мы уже многое сделали для поддержки инвесторов, но сегодня, в непростых для бизнеса условиях, эта работа приобретает особое значение. Нам нужны неординарные решения», - отметил, комментируя назначение, губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Лев Ашуркин родился в Томске. В 2006 окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». Имеет большой опыт государственной и муниципальной службы. На последнем месте работы - в региональном департаменте по управлению госсобственностью Лев Юрьевич трудился с 2015 года, ранее, в течение пяти лет работал в департаменте управления муниципальной собственностью администрации Томска.

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