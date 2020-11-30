18+
18+

Десятерых депутатов гордумы Томска подозревают в нарушении масочного режима во время собраний

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус масочный режим депутаты новая дума городская дума Томска Десятерых депутатов гордумы Томска подозревают в нарушении масочного режима во время собраний

Сотрудники полиции вызвали нескольких депутатов гордумы Томска для дачи объяснений в связи с тем, что на собраниях они находились без медицинских масок, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на спикера парламента Чингиса Акатаева.

«У нас порядка десяти депутатов попало в зону внимания полиции, так как мы находились все вместе в общественном месте. Мы соблюдали дистанцию, но вызовы мы получили. Части депутатам „административку“ уже выписали. Я тоже попал в число нарушителей», — сказал Акатаев во время прямого эфира в соцсетях.

По его словам, и сидеть в президиуме, и выступать в маске очень тяжело.

«Находиться 4-5 часов в маске и много выступать, например, мне и председателям комитетов — это непростая работа. Но закон — есть закон, и, наверное, придется отвечать нам за свои действия. Рад, что полиция так рьяно и тщательно смотрит за этим процессом», — пояснил Акатаев.

Он также предположил, что депутатов без масок могли запечатлеть в то время, когда они пили воду.

Напомним, по последним данным, всего в Томской области зафиксировано 18 тыс. 250 случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 13 тыс. 197, умерших — 165. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томский вуз стал соорганизатором чемпионата сочинений «Своими словами»

24 ноября 2020
Томские новости

Персонажи сказочника Сутеева украсят ледовые городки Томска

20 ноября 2020
Томские новости

Традиционной праздничной программы в честь открытия главной новогодней ёлки Томска не будет

24 ноября 2020
Томские новости

Томичи могут получить выплаты по больничным по почте

23 ноября 2020
Томские новости

«Томь» на выезде обыграла «Спартак-2»

23 ноября 2020
Томские новости

Один человек погиб, один пострадал при пожаре в Стрежевом

18 ноября 2020
Томские новости

В Северске столкнулись ВАЗ и НЕФАЗ

6 ноября 2020
Томские новости

Томский краеведческий музей подарит томичам Новогоднее дерево

13 ноября 2020
Томские новости

Более 210 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

16 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle