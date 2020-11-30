Десятерых депутатов гордумы Томска подозревают в нарушении масочного режима во время собраний

Томский Обзор / Фото: 30 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции вызвали нескольких депутатов гордумы Томска для дачи объяснений в связи с тем, что на собраниях они находились без медицинских масок, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на спикера парламента Чингиса Акатаева.

«У нас порядка десяти депутатов попало в зону внимания полиции, так как мы находились все вместе в общественном месте. Мы соблюдали дистанцию, но вызовы мы получили. Части депутатам „административку“ уже выписали. Я тоже попал в число нарушителей», — сказал Акатаев во время прямого эфира в соцсетях.

По его словам, и сидеть в президиуме, и выступать в маске очень тяжело.

«Находиться 4-5 часов в маске и много выступать, например, мне и председателям комитетов — это непростая работа. Но закон — есть закон, и, наверное, придется отвечать нам за свои действия. Рад, что полиция так рьяно и тщательно смотрит за этим процессом», — пояснил Акатаев.

Он также предположил, что депутатов без масок могли запечатлеть в то время, когда они пили воду.

Напомним, по последним данным, всего в Томской области зафиксировано 18 тыс. 250 случая заболевания COVID-19, выздоровевших — 13 тыс. 197, умерших — 165. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.

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