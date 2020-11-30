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Более 190 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевания распространение уровень заболеваемости Более 190 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области установлены 193 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 244 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства заболевших — 124 человек — есть признаки ОРВИ, у 6 пневмония. У остальных 63 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 43 человека.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 18 443 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 13 441, умерших 165.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,98.

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