В Томской области еще пять человек скончались от COVID-19

Томский Обзор / Фото: 28 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 196 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 243 человек. Пятеро заболевших скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. В частности, четверо страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением, у одного была диагностирована онкология, у большинства из них также был сахарный диабет. На фоне коронавирусной инфекции у пациентов развилась дыхательная и полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром и инфекционно-токсический шок.

У большинства вновь заболевших - 116 человек - есть признаки ОРВИ, у 24 пневмония. У остальных 55 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 55 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлены 18 053 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 12 936, умерших 162.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,00.

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