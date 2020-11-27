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В Томске заместителя гендиректора областного ДРСУ заключили под стражу

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Заместитель генерального директора ГУП ТО «Областно ДРСУ», обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, заключен под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Напомним, по предварительным данным, с января по июнь 2020 года подозреваемый руководил ремонтом трассы Первомайское — Белый Яр в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Зная, что на части ремонтируемой трассы уложили значительно меньше щебеночно-песчаной смеси, подозреваемый подготовил отчетную документацию, в которой содержались недостоверные сведения о количестве использованного материала для проведения работ. Таким образом дорогу в несоответствующем состоянии приняли и оплатили работы в полном объеме.

В результате указанных действий были похищены бюджетные денежные средства в сумме более 5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По ходатайству следственных органов суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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