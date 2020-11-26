Специалисты служб занятости Томска и Северска первыми в России подтвердили квалификацию

26 ноября 2020 / Томский Обзор

Десять сотрудников службы занятости Томска, Томского района и ЗАТО Северск первыми в России прошли независимую оценку квалификации в сфере занятости населения.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, речь идет о руководителях подразделений, специалистов по оказанию услуг и психологах.

«Независимая оценка квалификации — процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя профессиональному стандарту. В сфере занятости стандарт утвержден приказом Минтруда России, в рамках его требований специалисты и проходили экзаменационную проверку», — сообщила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Экзамен включал два этапа: первый — теоретический состоял из 40 вопросов на знание нормативной базы в сфере трудового права, на втором этапе специалисты решали практические кейсы.

«Оценка квалификации — это оценка профессиональных навыков. Все подтвердившие квалификацию специалисты будут включены в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций. Сотрудникам это даст возможность карьерного роста, а работодателям гарантирует качественный отбор соискателей для последующего трудоустройства», — подчеркнула Светлана Грузных.

Процедура независимой оценки квалификации полностью добровольна и для работодателей, и для соискателей. Подобную оценку пройдут сотрудники всех центров занятости Томской области.

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