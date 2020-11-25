Депутатам гордумы Томска не понравилось предложение отменить прямые выборы мэра

25 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: из архива Томского Обзора

Члены комиссии по регламенту и правовым вопросам гордумы Томска на заседании в среду рассмотрели предложение депутата областной думы Игоря Чернышева об отмене выборов мэра регионального центра, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Инициатор предлагает исключить пункт (прямые выборы мэра Томска — ИФ). Таким образом, предполагается выбирать главу города из числа членов представительного органа, то есть депутатов гордумы или из числа претендентов, которых выбирает представительный орган», — сказал председатель думской комиссии по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев, пояснив, что мнение гордумы запросила облдума.

В свою очередь, Чернышев пояснил, что отмена прямых выборов мэра и возложение этой функции на гордуму приобрела большую актуальность, так как нынешний мэр Иван Кляйн находится под арестом, а также обновился состав городского парламента, где «Единая Россия» потеряла большинство, и нет единого мнения.

«Преимуществом моего предложения является то, что вами (депутатами — ИФ) устанавливается порядок отбора кандидатов. Условиями конкурса могут быть представлены требования по образованию и профессиональным навыкам кандидата в мэры. А сегодня, когда мы главу выбираем прямыми выборами, этого нет» — подчеркнул Чернышев.

В свою очередь, независимый депутат Ксения Фадеева высказала мнение, что предложение об отмене прямых выборов «достаточно унизительно для томичей».

«В будущем выборы должны быть возвращены во всех городах и селах, так как мы способны выбирать себе представителей власти. Проблема маленькой явки связана с тем, что желание интересоваться выборами у россиян отбивалось 20 лет, а также то, что выборная кампания проходит в период отпусков, а сами выборы в период сбора урожая. Но сейчас интерес к выборам возрастает. Поэтому я предлагаю дать отрицательное заключение на данное предложение», — сказала Фадеева.

Отрицательно о предложении областного депутата высказались представители всех фракций гордумы Томска.

Спикер гордумы Чингис Акатаев, который является однопартийцем Чернышева по «Единой России», отметил, что, по его мнению, инициатива коллеги похожа на «хайп».

«Сильный кандидат в мэры сможет вести открытую и честную борьбу, и томичам решать, кто достоин кресла. А может быть, не искушать судьбу и не выбирать областных депутатов, а оставить только городских? Сообщая, что вы сможете принять участие в сегодняшнем заседании только по ВКС, вы пошутили, что мы сэкономим на яйцах. На яйцах мы экономить не будем, потому что любые плохие идеи будут ими закиданы, — сказал Акатаев.

В итоге депутаты гордумы поддержали решение своих региональных коллег не поддерживать инициативу Чернышева.

Как сообщалось, в конце августа Чернышев внес в региональный парламент законопроект, предполагающий отмену прямых выборов мэра Томска. Многие политики и чиновники региона выступили резко против данной законодательной инициативы. Рассматривать инициативу в облдуме оперативно не стали, а заявили о необходимости узнать мнение общественности.

После того, как в середине ноября по обвинению в превышении должностных полномочий был арестован мэр Томска Иван Кляйн, Чернышев вновь заговорил об отмене прямых выборов градоначальника.

В настоящее время прямые выборы мэров среди региональных центров остались в Абакане, Анадыре, Кемерово, Новосибирске, Хабаровске, Якутске и Томске, Улан-Удэ.

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