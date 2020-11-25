Работодатели Томской области предлагают 13 000 вакансий

Томский Обзор / Фото: 25 ноября 2020 // Фото: unsplash.com

Сегодня работодателям области не хватает 13 тысяч специалистов, сообщает Департамент труда и занятости Томской области.

Наибольшим спросом пользуются инженеры разных направлений, бухгалтера, медицинские сестры, программисты; стабильный спрос на специалистов в сфере дошкольного и школьного образования. Среди рабочих профессий востребованы операторы линий, электрогазосварщики, электромонтеры, продавцы, повара. Всегда есть спрос на низкоквалифицированных рабочих: организации области предлагают подработку уборщикам, дворникам, упаковщикам. Многие из таких вакансий подходят студентам, так как на них предполагается сменный график, и не требуется опыта работы. Департамент напоминает, что подать заявку на временную подработку можно на портале службы занятости.

При этом на ноябрь 2020 года получателями пособия являются 14 963 жителей региона, это 46% от общего числа зарегистрированных в центрах занятости. На данный момент в Томской области 17 438 человек из числа безработных уже снялись с учета и трудоустроены.

Найти работу можно с помощью портала «Работа в России».

— Чтобы пользоваться сервисом, соискателю необязательно быть зарегистрированным в качестве безработного, — отметила начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. — Вакансии находятся в открытом доступе, и ознакомиться с ними могут все желающие, а личный кабинет позволяет связаться с работодателем, договориться о собеседовании, в том числе по видеосвязи. Для удобства поиска на портале предусмотрена система фильтров — по регионам, где предпочтительно трудоустройство; по профессиям; по величине заработной платы.

Департамент труда и занятости напоминает, что если человек стоит на учете и нашел работу, то необходимо отозвать заявление в личном кабинете портала «Работа в России» или сообщить об этом специалисту центра занятости.

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