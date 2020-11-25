Владельцу и директору Томского завода светотехники заочно предъявлено обвинение в сокрытии средств от налогов, он объявлен в розыск

25 ноября 2020 / Томский Обзор

Следственное управление СКР по Томской области заочно предъявило обвинение в сокрытии средств для уплаты налогов директору и бенефициару ООО «Томский завод светотехники», сообщает агентство «Интерфаксу-Сибирь» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления ведомства Елену Лебедеву.

«Директору ООО заочно предъявлено обвинение в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов в крупном размере, и он объявлен в розыск», — сказала Лебедева.

В свою очередь находящийся в Грузии бенефициар и директор завода Владислав Голубев, который также является вице-президентом «Стеклосоюза России», сообщил агентству, что узнал об изменении своего статуса с подозреваемого на обвиняемого от адвоката 19 ноября — в День стекольной промышленности России.

«Абсурдность обвинения — налицо, так как долг по налогам был погашен полностью, в том числе из моих собственных средств. Подтверждением этому было решение арбитражного суда о прекращении процесса о банкротстве предприятия. То, что сейчас делают следственные органы, называется «кошмарить бизнес», — заявил Голубев.

По его словам, сотрудники СКР допросили его по уголовному делу, еще когда он находился в России, после чего он с семьей уехал в Грузию.

«Ограничительные меры в связи с коронавирусом усилились во всем мире, в том числе и в России. Странно требовать от меня то (вернуться в Россию — ИФ), что я не мог сделать при мягких мерах. Даже если бы у меня была возможность, прямо сейчас я вернуться не могу из-за оформления документов члена моей семьи», — пояснил Голубев.

Он подчеркнул, что не намерен скрываться от следствия, и, если российские власти будут готовы оказать ему помощь по возвращению на родину, он ее примет. «Следствие располагает данными о моем точном месте проживания в Грузии», — добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, с 2018 года ФНС дважды подавала иск о банкротстве завода из-за долгов по налогам, но из-за погашения задолженности дела закрывали.

Весной 2020 года СКР возбудил уголовное дело по факту сокрытия заводом денежных средств для уплаты налогов. В конце лета работники предприятия в связи с этим собирались выйти на пикет в поддержку завода, но акции не состоялись.

В начале октября Голубев стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов в крупном размере), сумма сокрытых денежных средств — более 18,6 млн рублей. Дело было приостановлено в связи с тем, что фигурант не мог выехать в Россию из Грузии из-за пандемии коронавируса.

14 октября ООО «Томский завод светотехники» подало заявление о самобанкротстве.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», завод, наряду с компаниями «Современные источники света» (инжиниринг), Rusled (инновационная и проектная деятельность) и несколькими торговыми домами в РФ, входит в группу LEADLight, бенефициаром которой также является Голубев.

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