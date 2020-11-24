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Трое пациентов с коронавирусом скончались в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 198 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 217 человек. Трое заболевших скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Все скончавшиеся входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям. У всех была установлена гипертония, у двоих – ожирение, хроническая болезнь почек, также в анамнезе пациентов присутствовали онкологическое заболевание, сахарный диабет. Двое входили в группу риска по возрасту. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

У большинства вновь заболевших - 112 человек - есть признаки ОРВИ, у 33 пневмония, у остальных 53 человек инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 44 человека.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрированы 17 255 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 11 934, умерших - 154.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,96.

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