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Томский вуз стал соорганизатором чемпионата сочинений «Своими словами»

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Томский государственный университет стал одним из 14 вузов-партнеров Всероссийского чемпионата сочинений «Своими словами», сообщает пресс-служба ТГУ.

«Своими словами» — это чемпионат сочинений для школьников 9-11 классов. Победители смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры проекта и другие призы. Полученные баллы сохранятся в течение нескольких лет.

Планировалось, что онлайн-этап чемпионата стартует 20-23 ноября. Для авторов самых успешных работ в январе должен был пройти региональный этап на площадках в 14 городах России. Там участникам предстояло написать сочинение на самостоятельно выбранную тему. Планировалось также, что в марте финалисты Чемпионата будут приглашены на большой праздник, где поучаствуют в командном и личном турнире.

Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации все этапы чемпионата переведены в онлайн-формат. Регистрация продлена, а старт первого этапа назначен на январь 2021 года.

Подробная информация о датах и порядке проведения появится на сайте своимисловами.рф.

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