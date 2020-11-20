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Девятый резидент ТОР «Северск» занимается производством электрообрудования

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Девятым резидентом территории опережающего развития «Северск» стало производственное монтажное предприятие «Радиан». Компания занимается импортозамещающим производство электрической распределительной, регулирующей аппаратуры и оборудования.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, инвестором проекта выступил завод «Эталон», работающий на рынке промышленной электротехники. Новое производство позволит ему заменить изделия, импортируемые из-за рубежа для технологического процесса, собственной продукцией.

Кроме того, изготовленную резидентом коммутирующую аппаратуру, комплектующие и установки, компенсирующие реактивную мощность электросетей, предполагается поставлять на открытый рынок — предприятиям металлургической, химической, атомной промышленности и рельсового транспорта.

Благодаря предусмотренной бизнес-планом оптимизации производства, а также экономии по налоговым льготам, применяемым на ТОР «Северск», цена продукта будет ниже, чем у импортных аналогов.

В проект будет инвестировано 30 млн рублей и по мере его реализации создано 21 рабочее место. В «Атом-ТОР» отмечают, что вакансии инженеров, электромехаников, конструкторов электрических машин, разработчиков программного обеспечения, специалистов автоматизации процессов рассчитывают заполнить молодыми специалистами — выпускниками вузов и техникумов региона.

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