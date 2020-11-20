АКРА подтвердило рейтинги Томской области и ее облигаций «BBB (RU)», прогноз «стабильный»

20 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Томской области на уровне «BBB (RU)» и сохранило «стабильный» прогноз, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на агентство.

Рейтинг выпусков биржевых облигаций Томской области серий 34055 и 34062 также подтвержден на уровне «BBB (RU)».

«Кредитный рейтинг Томской области обусловлен умеренным уровнем долговой нагрузки относительно текущих доходов региона, средними показателями развития региональной экономики по сравнению со среднестрановым уровнем, умеренными показателями бюджетного профиля и невысоким уровнем ликвидности», — говорится в сообщении.

По данным агентства, соотношение долга и текущих доходов Томской области может возрасти с 50% на конец 2019 года до 63% на конец 2020 года, что соответствует умеренному уровню долговой нагрузки.

По состоянию на 1 ноября 2020 года 50% долга региона приходится на облигации, 28% — на бюджетные кредиты, 22% — на банковские кредиты с погашением в 2022–2023 годах.

«Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает возможное снижение собственных доходов в случае сохранения неблагоприятной конъюнктуры на рынке углеводородного сырья в среднесрочной перспективе», — говорится в пресс-релизе.

Агентство отметило, что на добычу полезных ископаемых, в основном нефти, приходится треть ВРП Томской области. По оценке АКРА, поступления по налогу на прибыль в 2020 году могут сократиться на 40% в связи с сохранением неблагоприятной конъюнктуры на рынках углеводородного сырья и нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

Госдолг Томской области на 1 ноября составил 42,308 млрд рублей, в том числе, 12,022 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 21,285 млрд рублей — на ценные бумаги, 9 млрд рублей — на обязательства перед кредитными организациями. Верхний предел госдолга на 1 января 2021 года установлен на уровне 35,235 млрд рублей.

Доходы бюджета региона с учетом последних поправок утверждены в размере 87,977 млрд рублей, расходы — 88,797 млрд рублей, дефицит — 820,5 млн рублей, или 0,9% расходов.

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