В Томске доукомплектовали муниципальные дестады — места в них получил еще 1281 ребенок

Томский Обзор / Фото: 18 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

Накануне совет по контролю за выдачей направлений в дошкольные учреждения Томска согласовал списки детей для доукомплектования муниципальных детских садов города. В результате еще еще 1281 ребенок получил места в муниципальных детских садах, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе доукомплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2020-2021 учебный год путевки получили 994 ребёнка по очереди и 287 детей из семей, имеющих льготы по предоставлению мест в дошкольные образовательные учреждения.

Так 64 направления получили дети из многодетных семей, 18 направлений — дети военнослужащих, 10 направлений — дети-инвалиды и дети, у которых один из родителей инвалид и другие категории, имеющие льготы.

В ясельные группы пошли 280 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 659 детей в возрасте от 3 до 4 лет, 186 детей в возрасте 4-5 лет, 75 и 81 — дети 5-6 и 6-7 лет соответственно.

«Доукомплектование детских садов — это непрерывная работа. При освобождении мест в детских садах происходит их перераспределение из числа претендентов. Приоритет отдается, исходя из даты рождения ребенка и наличия льгот у семьи», — пояснил заместитель мэра Томска по социальной политике Константин Чубенко.

На сегодняшний день в Томске работает 64 муниципальных дошкольных образовательных учреждения в 119 зданиях. Дошкольным образованием в них охвачено 30 258 воспитанников. В рамках нацпроекта «Демография» продолжается подготовительная работа к строительству новых корпусов муниципальных детских садов. В частности, завершается расселение аварийного дома на ул. И.Черных, 71, после сноса которого здесь планируется строительство нового детсадовского корпуса. В целом, в рамках национального проекта «Демография» в ближайшие годы в Томске будет построено 8 зданий детских садов на ул. Высоцкого, 16; Иркутском тракте, 185/3; на ул. Ивановского, 18 (2 корпуса), В. Болдырева, 13, Д. Бедного, 4а, в мкр. Наука. (ул. Академика Сахарова, 46) и на ул. И. Черных, 71.

На строительство детских садов по ул. Высоцкого и на Иркутском тракте в начале декабря состоятся торги, они должны быть введены в эксплуатацию в 2021 году.

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