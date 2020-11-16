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Вечером жители части домов Ленинского района Томска останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды остались без воды ЖКХ ограничение подача авария на водопроводных сетях Вечером жители части домов Ленинского района Томска останутся без воды

Сегодня вечером, 16 ноября, в Томске жителей ряда домов Ленинского района Томска ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение, связанное с аварийными работами на водопроводных сетях, продлится с 22.00 понедельника, 16 ноября, до 7.00 вторника, 17 ноября. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести запасы воды заблаговременно.

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