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Пожилой мужчина пострадал при пожаре в Томске

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Накануне вечером, 16 ноября, в Томске загорелось брусовое строение по ул.Шпальная, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 18.47. Пожар удалось ликвидировать в 19.02. В результате обгорели стена и напольное покрытие внутри строения. Общая площадь пожара составила 1 кв.метр. При пожаре травмирован 67-летний мужчина.

На месте работали 2 единицы техники и 8 человек.

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