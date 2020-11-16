Пожилой мужчина пострадал при пожаре в Томске

16 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне вечером, 16 ноября, в Томске загорелось брусовое строение по ул.Шпальная, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 18.47. Пожар удалось ликвидировать в 19.02. В результате обгорели стена и напольное покрытие внутри строения. Общая площадь пожара составила 1 кв.метр. При пожаре травмирован 67-летний мужчина.

На месте работали 2 единицы техники и 8 человек.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: