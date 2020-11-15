Четыре пациента с коронавирусом скончались в Томской области
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 189 человек, четверо скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: болезни почек, гипертонии, один пациент также страдал ишемической болезнью сердца и онкологическим заболеванием. На фоне коронавирусной инфекции у каждого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, которая осложнялась дыхательной недостаточностью и респираторным дистресс-синдромом.
У большинства вновь заболевших - 102 человек - инфекция протекает бессимптомно, у 88 есть признаки ОРВИ, у 20 пневмония. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 60 человек.
С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 15 421 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 9 944, умерших 140.
В сообщении также отмечается, что коэффициент рапространения инфекции составляет 1,04.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».