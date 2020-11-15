18+
18+

Четыре пациента с коронавирусом скончались в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус заболели скончались сводка количество заболевших Четыре пациента с коронавирусом скончались в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 189 человек, четверо скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: болезни почек, гипертонии, один пациент также страдал ишемической болезнью сердца и онкологическим заболеванием. На фоне коронавирусной инфекции у каждого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, которая осложнялась дыхательной недостаточностью и респираторным дистресс-синдромом.

У большинства вновь заболевших - 102 человек - инфекция протекает бессимптомно, у 88 есть признаки ОРВИ, у 20 пневмония. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 60 человек.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 15 421 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 9 944, умерших 140.

В сообщении также отмечается, что коэффициент рапространения инфекции составляет 1,04.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Более 180 случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Томской области за сутки

2 ноября 2020
Томские новости

На следующей неделе в Томской области могут ввести дополнительные ограничения

11 ноября 2020
Томские новости

В Томской области не намерены закрывать детские сады из-за COVID-19

19 октября 2020
Томские новости

Томские рафтеры одержали победу на Кубке и Первенстве России

11 ноября 2020
Томские новости

Томск намерен привлечь кредитные линии на 1 млрд рублей

27 октября 2020
Томские новости

Три тонны нефти вылилось в реку Обь после столкновения двух барж в Томской области — «Экоспас»

20 октября 2020
Томские новости

Томичей приглашают отпраздновать «Синичкин день»

10 ноября 2020
Томские новости

Разлив нефти на севере Томской области локализован

19 октября 2020
Томские новости

Более 200 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области, двое заболевших скончались

8 ноября 2020
Комментарии для сайта Cackle