Четыре пациента с коронавирусом скончались в Томской области

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 210 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 189 человек, четверо скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Все скончавшиеся входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: болезни почек, гипертонии, один пациент также страдал ишемической болезнью сердца и онкологическим заболеванием. На фоне коронавирусной инфекции у каждого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, которая осложнялась дыхательной недостаточностью и респираторным дистресс-синдромом.

У большинства вновь заболевших - 102 человек - инфекция протекает бессимптомно, у 88 есть признаки ОРВИ, у 20 пневмония. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 60 человек.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 15 421 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 9 944, умерших 140.

В сообщении также отмечается, что коэффициент рапространения инфекции составляет 1,04.

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