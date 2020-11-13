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Мэр Томска Кляйн задержан правоохранительными органами — источник

Судебные дела, Томские новости, мэрия задержали арестовали мэра Мэр Томска Кляйн задержан правоохранительными органами — источник

Сегодня утром, 13 ноября, сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Томска Ивана Кляйна, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Да, Кляйн задержан», — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил причину задержания градоначальника.

В силовых ведомствах Томскому Обзору также не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о задержании мэра.

Кляйн руководит городом с 2013 года, до этого являлся генеральным директором ОАО «Томское пиво» и депутатом думы Томской области.

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