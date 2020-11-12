Более 210 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 12 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 212 новых случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 121 человека, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У большинства вновь заболевших — 130 человек — есть признаки ОРВИ, у 31 пневмония. У остальных 51 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 33 человека.

С учетом последних данных за весь период пандемии в Томской области установлены 14 777 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9 459, умерших 134.

В сообщении отмечается, что коэффициент распространения инфекции составляет 1,03.

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