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Северчанин зарабатывал на организации нелегального казино по 50 млн рублей в год

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В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Северска, подозреваемого в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Основанием для возбуждения дела стали материалы региональных УЭБиПК УМВД и УФСБ. По предварительным данным, с 2018 года по октябрь 2020 года подозреваемый использовал игровое оборудование и интернет для организации и проведения азартных игр в Томске и Северске. При этом ежегодный доход от преступной деятельности составлял порядка 50 млн рублей.

Из игорных заведений полицейские изъяли 26 игровых автоматов, одну рулетку, три стола для покера и 58 единиц игровой техники.

Организатор казино задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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