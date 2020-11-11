11 ноября - Международный день энергосбережения

11 ноября 2020 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Основная цель этой тематической даты вполне очевидна: привлечь внимание властей, общественности, каждого жителя планеты к проблеме рационального использования ресурсов и развития возобновляемых источников энергии. Тем более, что самые простые меры энергосбережения доступны каждому. Взять, к примеру, замену обычных лампочек на менее «прожорливые» люминесцентные и светодиодные, или отказ от «вредной привычки» оставлять на всю ночь телефон на зарядке.

На крупных предприятиях масштабы энергосбережения, конечно, совсем иные, да и заботы о сохранении ресурсов одним днём в год не ограничиваются. Работа ведётся серьёзная, системная и, как говорится, по всем фронтам.

«Энергонефть Томск» — одна из крупнейших «дочек» АО «Томскнефть» ВНК и правая рука нефтяников в вопросах энергоснабжения, а соответственно, и энергосбережения. Благодаря заботам этого коллектива на всех месторождениях предприятия света и тепла всегда хватает не только людям, но и промысловому оборудованию. Однако не зря ведь сказано: нет предела совершенству.

Несмотря на кажущуюся консервативность энергетической отрасли (ну, что там: розетки, радиаторы, лампы, провода… принципиально ничего, вроде бы, не меняется) новшеств и в ней предостаточно. Разобраться в этом многообразии новинок, отыскать самый безопасный, экологичный, самый экономически и энергетически эффективный вариант для внедрения — лишь одна из задач сотрудников цеха высоковольтных испытаний, измерений и диагностики ООО «Энергонефть Томск». И важное направление действующей целевой программы. Формирование этой программы предваряет полное инструментальное обследование оборудования. Для этого в арсенале нефтяных энергетиков имеется внушительный приборный парк: здесь и накладные ультразвуковые расходомеры, и тепловизионное оборудование, и ещё масса всевозможных датчиков, анализаторов, мониторов и приспособлений. За измерениями следует серьёзная аналитическая работа, проведение необходимых расчётов, изучение рынка инноваций. И только владея полным пакетом данных, специалисты берутся за вёрстку программы следующей «энергосберегательной» пятилетки.

— Мы действуем в рамках программы по энергосбережению и энергоэффективости, разработанной совместно с «Томскнефтью», — отмечает начальник ЦВИИД Антон Сергеевич Козлов. — Утверждается она на пять лет, но изменения и дополнения в этот документ вносятся по мере необходимости. К примеру, по результатам энергоаудитов, которые мы проводим ежегодно. Это одна из важнейших составляющих комплекса мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности предприятия. Сбор и дальнейший анализ такой информации позволяет получить самые точные и достоверные данные об объёме использования и потребления топливно-энергетических ресурсов на предприятии. И определить потенциал повышения энергоэффективности. Потому что энергосбережение — это ведь не только замена осветительных устройств или какого-то электрического оборудования. Это ещё и мероприятия, направленные на уменьшение тепловых потерь, поскольку мы эксплуатируем и тепловое оборудование. В программу также включается капитальный ремонт помещений, сооружений, теплотрасс, что тоже направлено на экономию энергии при передаче тепла от источника к потребителю. Иными словами, это целый комплекс мероприятий, направленных на достижение главной цели: сократить потери – увеличить прибыль.

О том, что свою работу энергетики делают не только с умом, но ещё и с душой, говорит даже то, что помимо выполнения плановых показателей и мероприятий они и на рационализаторский креатив горазды. Ежегодно в «Энергонефти» проходит научно-техническая конференция, где молодые специалисты Общества представляют десятки инновационных разработок. В том числе и направленных на энергосбережение. Кстати, один из таких проектов нынче отмечен номинацией на кустовой НТК и вскоре будет представлен на финальном, межрегиональном этапе конференции компании «Роснефть». Предложенные в нём к использованию фильтр-компенсирующие устройства позволят разгрузить внутрипромысловые линии электропередачи от ненужной здесь реактивной энергии. Вот вам ещё один плюс в энергосберегательную карму нефтяников.

Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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