Подросток попал под колеса иномарки в Томске
11 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 10 ноября, в Томске под колеса Isuzu Elf попал 15-летний подросток, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 18.25 на пр.Ленина, 246. По предварительным данным, 37-летний водитель иномарки сбил пешехода, когда тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП подросток с травмами доставлен в больницу.
Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: ул. Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж, телефон 8 (3822) 795-300.
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