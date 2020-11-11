Подросток попал под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 11 ноября 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 10 ноября, в Томске под колеса Isuzu Elf попал 15-летний подросток, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.25 на пр.Ленина, 246. По предварительным данным, 37-летний водитель иномарки сбил пешехода, когда тот переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП подросток с травмами доставлен в больницу.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу: ул. Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж, телефон 8 (3822) 795-300.

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