Томичам расскажут, как сделать книжный бум из местного авантюрного романа

10 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: из архива Томского Обзора

В четверг, 12 ноября, в Томске в кафе «Кафедра» (пр.Ленина, 79) пройдет лекция «Образовательный литературный проект. Как это работает», в рамках которого перед собравшимися выступит аспирантка филологического факультета ТГУ Мария Могилатова.

Как сообщают организаторы, гости узнают, как сделать популярным местный авантюрный роман столетней давности. А еще Мария расскажет о том, как переиздание локальной литературы переросло в образовательный проект, а также о самых «эпичных» моментах и рисках, связанных с такой деятельностью.

«Коммуникация с аудиторией расширяет проект, появляются новые повороты, иногда неожиданные. После одного письма мы задумались о существовании реального прототипа главного героя романа — Человека в маске. Возможно, встреча в кафе откроет новые возможности», — рассказала Мария Могилатова.

Начало лекции в 19.30. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

Популярный в начале ХХ века авантюрный роман «Томские трущобы» вновь стал популярен в 2020 году благодаря самому полному переизданию, инициаторами которого стали доктор филологических наук Наталья Жилякова и аспирантка филологического факультета ТГУ Мария Могилатова.

События романа разворачиваются на томских улицах начала XX века (Магистратская, район Болото, ипподром, гостиница «Европа»), в Барнауле и в красноярской тайге. Действующие лица — местные уголовные авторитеты, бывшая «этуаль», карточный шулер и его сестра, сыщик, местный предприниматель, золотопромышленники и другие. В Томске членами банды «Мертвая голова» под предводительством таинственного Человека в маске (его лицо увидим только в последней главе) совершаются убийства, разбои и нападения, сыщик Залетный пытается разоблачить мошенников.

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