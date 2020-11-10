18+
18+

Томичам расскажут, как сделать книжный бум из местного авантюрного романа

Книги, Книги в Томске, Конкурсы и акции, Томские новости, Могилатова музей бум авантюрный роман книги в Томске книгоиздание публицистика культурная жизнь куда Томичам расскажут, как сделать книжный бум из местного авантюрного романа

В четверг, 12 ноября, в Томске в кафе «Кафедра» (пр.Ленина, 79) пройдет лекция «Образовательный литературный проект. Как это работает», в рамках которого перед собравшимися выступит аспирантка филологического факультета ТГУ Мария Могилатова.

Как сообщают организаторы, гости узнают, как сделать популярным местный авантюрный роман столетней давности. А еще Мария расскажет о том, как переиздание локальной литературы переросло в образовательный проект, а также о самых «эпичных» моментах и рисках, связанных с такой деятельностью.

«Коммуникация с аудиторией расширяет проект, появляются новые повороты, иногда неожиданные. После одного письма мы задумались о существовании реального прототипа главного героя романа — Человека в маске. Возможно, встреча в кафе откроет новые возможности», — рассказала Мария Могилатова.

Начало лекции в 19.30. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

Популярный в начале ХХ века авантюрный роман «Томские трущобы» вновь стал популярен в 2020 году благодаря самому полному переизданию, инициаторами которого стали доктор филологических наук Наталья Жилякова и аспирантка филологического факультета ТГУ Мария Могилатова.

События романа разворачиваются на томских улицах начала XX века (Магистратская, район Болото, ипподром, гостиница «Европа»), в Барнауле и в красноярской тайге. Действующие лица — местные уголовные авторитеты, бывшая «этуаль», карточный шулер и его сестра, сыщик, местный предприниматель, золотопромышленники и другие. В Томске членами банды «Мертвая голова» под предводительством таинственного Человека в маске (его лицо увидим только в последней главе) совершаются убийства, разбои и нападения, сыщик Залетный пытается разоблачить мошенников.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Кержаков удаленно управлял игрой «Томи», но клуб по-прежнему в зоне вылета ФНЛ

12 ноября 2020
Томские новости

В Северном парке Томска откроется новый респираторный госпиталь

3 ноября 2020
Томские новости

Производитель чугунных радиаторов и структура Росатома стали резидентами ТОР «Северск»

19 октября 2020
Томские новости

Подрядчика обяжут устранить замечания при асфальтировании ул. Мокрушина в Томске

10 ноября 2020
Томские новости

Томичей приглашают на викторину «Своя игра»

22 октября 2020
Томские новости

11 ноября - Международный день энергосбережения

11 ноября 2020
Томские новости

В Томске открылась новая кофейня Sansara

23 октября 2020
Томские новости

Томская область приняла в I чтении бездефицитный бюджет фонда ОМС на 2021 год

30 октября 2020
Томские новости

Пять пациентов с коронавирусом скончались за прошедшие сутки в Томской области

23 октября 2020
Комментарии для сайта Cackle