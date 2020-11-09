В сутки в Томской области делают до 6 тыс. тестов на COVID-19, но этого не хватает — Роспотребнадзор

9 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На сегодняшний день в Томской области делают до 6 тыс. анализов на коронавирус. Однако несмотря на высокий показатель, этого не хватает. Об этом на сегодняшней Instagram-трансляции сообщила начальник Управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина.

«Лаборатории, которые могли быть привлечены, уже привлечены. Сейчас изучается возможность подключения дополнительных лабораторий, — отметила Ольга Пичугина. - Кроме этого рассматривается вопрос об изменении тех категорий лиц, которые обследуются. У нас все группы, которые обязаны к тестированию прописаны в санитарных нормах. Основной упор при этом должен быть на контактах. Если у человека просто появился насморк, чихание, температура, давайте не забывать, что крое коронавируса у нас есть и другие инфекции, для которых сейчас сезон».

По ее словам, переизбыток желания сдавать тесты на COVID-19 держит медицину «в не очень хорошем состоянии».

«Некоторые сдают тест на коронавирус каждую неделю. Не надо этого делать. Получается, что те лица, которые должны обследоваться на COVID-19, не могут дождаться результатов. И люди бегут сами в поликлинику. А если у него положительный тест? Он может заразить здорового человека, который пришел в поликлинику», — отметила Ольга Пичугина.

Она также добавила, что в такой ситуации те, кто должен быть обследован по санитарным правилам, не могут своевременно сдать анализ.

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