Тесты на COVID-19 нужно сдавать только по направлению врачей — томский Роспотребнадзор

9 ноября 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Жителям Томска и Томской области рекомендуется «не впадать в панику» в связи с ситуацией с распространением коронавируса и сдавать соответствующие тесты по направлению врачей. Об этом на прошедшей сегодня Instagram-трансляции сообщила начальник Управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина.

«Если есть клиническая картина заболевания, нужно дождаться, пока врач придет и заберет тест. Очень часто сдавать тест идут люди как положительные на COVID-19, так и отрицательные. Для того, чтобы не получить в дальнейшем положительный результат. Лучше сдавать тесты в домашних условиях, когда приедет доктор», — отметила Ольга Пичугина.

Она также отметила, что данные о положительных результатах тестов не всегда своевременно поступают в управление Роспотребнадзора, поэтому получившие положительный результат теста на COVID-19 должны оперативно сообщить об этом в надзорное ведомство и поликлинику, к которой они прикреплены.

«Иногда к нам приходят результаты, на которых кроме фамилии имени и отчества ничего нет — ни года рождения, ни места проживания, ни места работы. Это очень сильно затрудняет работу эпидемиологов и врачебной сети», — рассказала Ольга Пичугина.

В свою очередь, если у человека был контакт с заболевшим COVID-19 и он не получил соответствующего предписания от Роспотребнадзора, необходимо связаться с поликлиникой, к которой он прикреплен, а затем в надзорное ведомство.

«На сайте Роспотребнадзора есть раздел „Обращение граждан“. Мы незамедлительно по факту получения всю информацию проверяем и размещаем», — отметила Ольга Пичугина.

Она также напомнила, что контактные лица должны оставаться дома в течение 14 дней с момента последнего контакта с заболевшим.

Напомним, с учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 14 156 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9121, умерших — 131.

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