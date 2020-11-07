В Томской области более 200 новых случаев заболевания COVID-19, два пациента скончались
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 204 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 112 человек, двое заболевших скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Оба скончавшихся входили в группу риска по хроническим заболеваниям: страдали ожирением, у одного была тяжелая степень анемии. Коронавирусная инфекция осложнялась двухсторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, дыхательной и полиорганной недостаточностью.
У большинства вновь заболевших - 116 человек - есть признаки ОРВИ, у 11 пневмония. У остальных 77 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 40 человек.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлено 13 740 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8907, умерших 130.
В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе вырос до 1,04.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».