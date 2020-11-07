В Томской области более 200 новых случаев заболевания COVID-19, два пациента скончались

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 204 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 112 человек, двое заболевших скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Оба скончавшихся входили в группу риска по хроническим заболеваниям: страдали ожирением, у одного была тяжелая степень анемии. Коронавирусная инфекция осложнялась двухсторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, дыхательной и полиорганной недостаточностью.

У большинства вновь заболевших - 116 человек - есть признаки ОРВИ, у 11 пневмония. У остальных 77 инфекция протекает бессимптомно. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 40 человек.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области установлено 13 740 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8907, умерших 130.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в регионе вырос до 1,04.

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